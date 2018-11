LPI-NDH: Wer hat Tessa Kelpe gesehen?

Foto der Vermissten Bild-Infos Download

Wiegleben (ots) - Seit Freitag, dem 23. November 2018, wird die 16-jährige Tessa Kelpe aus Wiegleben vermisst. Sie hat am Abend die elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Möglicherweise ist Tessa in Richtung Leipzig unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung auf der Suche nach Tessa um Mithilfe. Wer hat Tessa gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthalt der 16-Jährigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510.

