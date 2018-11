LPI-NDH: Auto rollt davon

Bad Langensalza (ots) - Eine Frau hatte ihren Hyundai am Sonntag in der Straße Am Mühlgraben abgestellt. Gegen 15.20 Uhr machte dich der Pkw plötzlich selbstständig. Das Fahrzeug rollte quer über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit einem Ford, der in der Pfarrstraße abgestellt war. Womöglich hatte die Frau die Handbremse des Hyundai nicht richtig angezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 7500 Euro.

