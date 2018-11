LPI-NDH: Drei Einbrüche an einem Tag

Hohengandern (ots) - Gleich drei Einbrüche ereigneten sich am Sonntag im Eichsfeldkreis. Zweimal schlugen der oder die Diebe in Hohengandern zu. In zwei Einfamilienhäuser in der Gerbershäuser Straße, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, drangen sie gewaltsam ein. Anschließend wurden sämtliche Zimmer durchwühlt, bevor die Täter mit ihrer Beute flüchteten. In Kirchgandern wurde ebenfalls ein Einfamilienhaus im Postbotenweg von Einbrechern heimgesucht. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Erbeutet haben die Diebe Schmuck. Der oder die Täter hinterließen Sachschäden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Wer hat die Einbrüche bemerkt? Wem sind in der Nähe der Einfamilienhäuser verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

