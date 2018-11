LPI-NDH: Gasgeruch deckt Straftaten auf

Mühlhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in der Tonbergstraße auf Kupferrohr abgesehen. Der oder die Unbekannten gelangten zunächst widerrechtlich auf das Gelände des ehemaligen Ausbildungswerkes. Anschließend zertrennten sie das Rohr eines Flüssigkeitsgastanks, bevor sie es mitnahmen. Da Gasgeruch wahrgenommen wurde, kam am Sonntagnachmittag auch die Feuerwehr zum Einsatz. Doch neben dem Geruch erregte auch die Fahrweise eines Dacia-Fahrers die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Die hinzugerufenen Polizisten kontrollierten den Mann. Ein Alkoholtest verlief negativ. Es stellte sich jedoch heraus, dass der 60-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. In diesem Zusammenhang wurde auch gegen eine 51 Jahre alte Frau Anzeige erstattet. Sie hatte gegenüber den Beamten ausgesagt, dass sie das Fahrzeug geführt hätte.

