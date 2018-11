LPI-NDH: Schwalbe entwendet

Nordhausen (ots) - In der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagmorgen wurde eine blaue Simson Schwalbe, welche unter einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jacob-Plaut-Straße abgestellt war, entwendet. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen -732KSJ- aus 2014 angebracht.

