LPI-NDH: Raub vor dem Jugendclubhaus - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr im Bereich des Jugendclubhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Handtaschenraub. Die 45-jährige Geschädigte stand vor dem Eingang des Clubs als sie von einer bisher unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Der Mann riss der Geschädigten unvermittelt die Handtasche von der Schulter, hierbei fiel die Frau zu Boden. Danach entfernte sich der Unbekannte mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Promenade.

Wer kann Angaben zum Sachverhalt, zu dem Täter und / oder seinem Begleiter machen? Sachdienliche Hinweise bitte unter 03631-96-0 an die Polizei Nordhausen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell