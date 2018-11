LPI-NDH: Gurtpflicht mit Folgen

Bad Frankenhausen (ots) - Am 24. November 2018 gegen 10:30 Uhr fiel den Beamten während der Streifenfahrt in der Bad Frankenhausen ein PKW Seat aufgrund seiner Fahrweise auf. Als dieser den Streifenwagen wahrnahm, griff dieser in Richtung seines Sicherheitsgurtes und fuhr dabei auf den angrenzenden Bordstein des Gehwegs. Als dies die eingesetzten Beamten bemerkten, beschleunigte er sein Fahrzeug und entfernte sich. Nach einer kurzen Nahbereichsfahnung konnte der PKW abgeparkt in der Nähe festgestellt werden. Alles deutete auf ein abruptes Verlassen des PKW durch die beiden Insassen hin. Es erfolgte nun die Überprüfung der Halteranschrift. Hier wurden der Fahrer des PKW sowie die Beifahrerin festgestellt. Bei dem 57 jährigen Fahrer wurde sofort Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließende Test ergab einen Wert von 1,89 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

