LPI-NDH: Einbruch in Vereinsheim

Großlohra (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter gewaltsam die Türen zum Vereinsheim und einem angrenzenden Café am Sportplatz in Großlohra auf. Es wurde neben geringer Mengen Bargeld eine Werbeuhr mit Longdrinkmotiven entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell