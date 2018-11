LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Am 24.11.2018,22:00 Uhr wurde der PI Eichsfeld ein Verkehrsunfall bei Dingelstädt, L2041 gemeldet. Die Fahrerin eines Pkw BMW 7er befährt die Ortsverbindungsstraße von Silberhausen kommend, in Richtung Dingelstädt. Weil sie einer über die Fahrbahn laufenden Katze ausweicht, kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen die Böschungsbegrenzung der Brücken- Überführung der B 247. In weiterer Folge geriet sie links der Fahrbahn gegen 2 große Steinböcke, auf welche sie auffuhr. Dabei wurde die Ölwanne des BMW abgerissen und die Betriebsstoffe laufen in das unversiegelte Erdreich. Sachschaden am Pkw, ca. 4.000.- Euro. Ein Umweltdienst wurde zur Schadstoffbeseitigung angefordert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell