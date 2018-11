LPI-NDH: Frau beim Einkaufen bestohlen

Bad Frankenhausen (ots) - Am 23.11.18 gegen 11:45 Uhr war eine 70 jährige Frau in Bad Frankenhausen, Am Tischplatt einkaufen. Während ihres Einkaufes ließ sie für kurze Zeit ihren Beutel aus den Augen. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person und entwendete aus dem Einkaufsbeutel ihr Portemonnaie. Personen, welche Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Sondershausen ( Tel. 03632/6610 ) bzw. Artern ( Tel. 03466/3610 ) melden.

