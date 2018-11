LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls wurde am 24.11.2018 der PI Eichsfeld gemeldet. Tatort ist, Niederorschel Gartenanlage " An der Liebestatt". Der oder die Täter brachen ein dortiges Gartenhaus auf und entwendeten aus diesem Unterhaltungselektronik und hochwertiges Werkzeug. Der geschätzte Beuteschaden wird mit ca. 2000.- Euro beziffert. Der Tatzeitraum wird vom 23.11.2018 (22:00 Uhr) bis 24.11.2018 (09:00 Uhr) angegeben.

In der Nacht des 23/24.11.2018 wurden am Garagenkomplex "Hausener Weg" in Worbis 11 Garagen angegriffen. Bisher konnten 5 Garagenbesitzer ermittelt werden. Die Garagentore wurden entweder mittels brachialer Gewalt aufgezogen, aufgehebelt, oder nach Entfernung angebrachter Vorhängeschlösser geöffnet. Nach derzeitigen Erkenntnisstand fehlt aus den Garagen nichts.

Hinweise bitte an die PI Eichsfeld, Telf. 03606/6510 oder an die PST. Leinefelde Telf. 03605/56900

