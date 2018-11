LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Am 23.11.2018 13:57 Uhr, ereignete sich in der Hertzstraße Leinefelde ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines KOM befährt zur Unfallzeit die Gaußstraße in Leinefelde und biegt nach rechts in die Hertzstraße ab. Die Hertzstraße wird in dieser Verkehrsrichtung rechtsseitig fast durchgängig mit Pkw zu geparkt. Durch einen entgegenkommenden Pkw ist der Bus gezwungen mit den KOM zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen übersieht er einen geparkten Pkw Mercedes. Es kommt zur Kollision zwischen dem Heck des KOM rechts und der linken vorderen Seite des parkenden Pkw Mercedes. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Schadenshöhe 3.500.- Euro. Die im KOM befindlichen Fahrgäste werden nicht verletzt.

Am 23.11.2018 um 18:40 Uhr, kommt es zu einem weiteren Unfall in Heiligenstadt. Die Fahrerin eines Pkw Seat Ibitza und eines VW Caddy befuhren in dieser Reihenfolge , die Petristraße aus Richtung Geisleder Tor kommend. Auf Höhe der Einmündung zur Aureusstraße verlangsamte die Seat Fahrerin verkehrsbedingt ihr Fahrzeug und hielt an. Durch Unaufmerksamkeit fuhr die VW Fahrerin auf den stehenden Pkw Seat auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Schadenshöhe 5.000.- Euro.

