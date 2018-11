LPI-NDH: Brandmeldeanlage in Jugendhilfeeinrichtung ausgelöst

Bad Langensalza (ots) - Am Freitag kamen Polizei und Feuerwehr nach Auslösung der Brandmeldeanlage im Jugendhilfe- und Ausbildungszentrum in Bad Langensalza im Badeweg zum Einsatz. Kurz vor 11.30 Uhr war im Treppenaufgang Müll in Brand geraten. Aufgrund des sich entwickelnden Rauchs haben 17 Personen das Gebäude selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge ist am Gebäude kein Schaden entstanden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

