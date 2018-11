LPI-NDH: Diebstahl aus Fahrzeug

Stempeda (ots) - In der vergangenen Nacht hatten es Diebe auf ein Fahrzeug abgesehen, dass in der Straße Am Dornrain abgestellt war. Der oder die Unbekannten öffneten den Peugeot gewaltsam und gelangten so in den Innenraum. Anschließend stahlen sie einen Laptop, eine Festplatte und ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

