LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots) - Ein Mann stellte seinen VW am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, am rechten Fahrbahnrand des August-Bebel-Platzes in Richtung Kützingstraße ab. Als er seinen Pkw am Freitag, gegen 09.15 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Am VW entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum bislang unbekannten Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

