LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert

Rockensußra (ots) - An der Hauswand eines Wohngebäudes endete am Donnerstag die Fahrt eines 80-Jährigen. Der Mann war gegen 19.00 Uhr auf der Straße Zur Höhle in Richtung Am Sportplatz unterwegs. Als er mit seinem Mitsubishi in einer Grundstückseinfahrt wenden wollte, kollidierte der Pkw mit der Hauswand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

