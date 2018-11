LPI-NDH: Dieseldiebstahl missglückt

Sondershausen (ots) - Dieseldiebe machten sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, an einem Lkw zu schaffen, der auf einem Firmengelände in der Kurt-Lindner-Straße abgestellt war. Der oder die Diebe öffneten gewaltsam die Tankdeckel der Sattelzugmaschine. Diesel konnten die Unbekannten jedoch nicht erbeuten. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 50 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind auf dem Firmengelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

