LPI-NDH: Diebe im Umkleideraum

Mühlhausen (ots) - Bislang Unbekannte drangen am Donnerstag widerrechtlich in die Damenumkleide der Georgihalle in der Feldstraße ein. Der oder die Diebe stahlen u.a. mehrere Handys aus den unbeaufsichtigten Sporttaschen. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510.

