LPI-NDH: Handtasche aus Imbiss gestohlen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Am Mittwoch stahlen bislang Unbekannte aus einem Imbiss in der Hauptstraße eine Handtasche. Die Mitarbeiterin des Geschäfts hatte die Tasche gegen 11.30 Uhr im Besucherraum abgestellt. Gegen 15.00 Uhr bemerkte sie, dass Diebe die Tasche gestohlen hatten. In der Tasche befanden sich neben diversen Dokumenten auch Bargeld und Handy. Wer hat den Diebstahl aus dem Imbiss bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Nordhausen unter der 03631/960.

