LPI-NDH: Moped auf Berufsschulgelände beschädigt

Leinefelde (ots) - Ein Jugendlicher stellte seine schwarz-orangefarbene Simson am Montag, gegen 07.30 Uhr, auf dem Gelände der Berufsschule in der Goethestraße ab. Als er gegen 12.30 Uhr zu dem Moped zurückkehrte, stellte er fest, das Unbekannte sein Fahrzeug beschädigt hatten. Möglicherweise könnten auch andere Fahrzeuge, die auf dem Gelände der Schule abgestellt waren, betroffen sein. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell