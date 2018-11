LPI-NDH: Mann sorgt in Bäckerei für Ärger

Leinefelde (ots) - Ein Mann sorgte am Mittwochmorgen in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße für Ärger. Der 40-Jährige bestellte einen Kaffee und ein Brötchen, konnte diese jedoch nicht bezahlen. Anschließend beleidigte er eine Mitarbeiterin des Geschäfts. Der 40-Jahre alte Mann erhielt einen Platzverweis. Erst am Dienstagabend hatte der Mann aus Niedersachsen in einem Restaurant in Leinefelde die Rechnung nicht bezahlt. (siehe Pressemeldung vom 21.11.18) Gegen ihn wird nun wegen Zechbetrug und Beleidigung ermittelt.

