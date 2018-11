LPI-NDH: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Großvargula (ots) - Der Fahrer eines Peugeot befuhr am Dienstag, gegen 14.00 Uhr die Straße aus Kleinvargula in Richtung Großvargula, als er in einer Rechtskurve auf glatter Straße ins Schlingern geriet. Der entgegenkommende Fahrer eines Nissan bemerkte dies und bremste sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab. Dennoch prallte der Peugeot des 56-Jährigen gegen den Nissan. Infolge dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Auf dem angrenzenden Feld kam der Peugeot schließlich zum Stehen. Der Fahrer und seine elf Jahre alte Mitfahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Nissanfahrer blieb unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

