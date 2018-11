LPI-NDH: Rettungsfahrzeug gerät auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen

Großvargula (ots) - Ein Rettungsfahrzeug mit eingeschalteten Sondersignal war am Dienstagnachmittag auf der Straße zwischen Gräfentonna und Großvargula unterwegs. Als der davor befindliche Fahrer eines Audi den herannahenden Krankenwagen bemerkte, hielt er am rechten Fahrbahnrand, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Als der Fahrer des Rettungsfahrzeuges ausscherte, um an dem stehenden Audi vorbei zu fahren, geriet das Fahrzeug aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. Infolge dessen kollidierte der Rettungswagen mit dem Audi. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

