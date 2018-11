LPI-NDH: Brand im Gerätehaus

Schlotheim (ots) - Das Gerätehaus eines Fußballvereins in der Weberstraße stand am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch ein überhitztes Stromkabel verursacht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

