LPI-NDH: Steppbetten gestohlen

Mühlhausen (ots) - Diebe hatten es am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, in Mühlhausen auf Steppbetten abgesehen. Die Steppbetten im Wert von mehreren Hundert Euro wurden aus dem Eingangsbereich eines Matratzengeschäftes am Kiliangraben gestohlen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei bislang unbekannte Männer handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

