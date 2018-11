LPI-NDH: Simson gestohlen

Mühlhausen (ots) - Innerhalb von nur zehn Minuten stahlen Unbekannte am Dienstagabend ein Moped. Der Besitzer hatte seine weinrote Simson gegen 18.00 Uhr vor dem Haupteingang einer Bankfiliale am Untermarkt auf dem Gehweg abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert. Als er nach nur zehn Minuten zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das Moped im Wert von über 1000 Euro gestohlen hatten. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib des Mopeds machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

