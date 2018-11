LPI-NDH: Bewohner durch Dieb geweckt

Leinefelde (ots) - Ein Unbekannter brach am frühen Mittwochmorgen, gegen 05.00 Uhr, in die Wohnung eines Wohnhauses in der Lutherstraße ein. Während die Familie schlief, stahl der Dieb mehrere Hundert Euro. Der 53-jährige Bewohner wurde schließlich wach und sah, wie der Unbekannte mit einem Fahrrad flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell