LPI-NDH: Zeche nicht bezahlt

Leinefelde (ots) - Ein Zechpreller ließ es sich am Dienstagabend in einem Restaurant in Leinefelde schmecken. Der 40-Jährige orderte Speisen und Getränke im Wert von fast 40 Euro. Anschließend konnte er die Rechnung nicht begleichen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Er erhielt zudem Hausverbot.

