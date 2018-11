LPI-NDH: Autos kollidiert

Brehme (ots) - Der 19 Jahre alte Fahrer eines Golf war am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, auf der Straße zwischen Wehnde in Richtung Ecklingerode unterwegs. Als er an der Einmündung nach links auf die L1011 einfahren wollte, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Tansporter eines 60-Jährigen, der die Landstraße von Brehme kommend in Richtung Ecklicherode befuhr. Der Fahrer des Golfs erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Der Golf musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

