LPI-NDH: Radfahrer von Auto erfasst

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 13 Jahre alte Radfahrer ist am Montagnachmittag in Heiligenstadt von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Autofahrer befuhr gegen 16.00 Uhr die Petristraße in Richtung Uder. An der Kreuzung zur Wilhelmstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der an der Fußgängerampel auf die Straße fuhr. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Es entstand ein Schaden von ca. 1600 Euro.

