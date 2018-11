LPI-NDH: Auto überschlägt sich

Brehme (ots) - Bei einem Unfall ist eine Autofahrerin am Montagabend leicht verletzt worden. Die 33-Jährige war gegen 19.35 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Wehnde in Richtung Brehme unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, geriet ihr Daimler ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Infolge dessen überschlug sich der Pkw und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Die 33-jährige Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht, das Tier rannte davon. Bei dem Unfall wurden auch ein Leitpfosten und eine Leitbake beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 10200 Euro.

