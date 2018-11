LPI-NDH: Fenster mit Holzlatte eingeschlagen

Mühlhausen (ots) - Ein 27-Jährige verlangte am Montagabend in Mühlhausen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Mönchgasse. Als ihm nicht geöffnet wurde, beschädigte er die Haustür. Anschließend entfernte sich der Mann vom Wohnhaus. Kurze Zeit später kehrte er jedoch mit einer Holzlatte zurück, mit der er schließlich eine Fensterscheibe einschlug. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

