LPI-NDH: Rücksichtslose Flucht - Polizei sucht weitere Geschädigte

Mühlhausen (ots) - Rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete ein Autofahrer am Montagnachmittag in Mühlhausen vor der Polizei. Der BMW-Fahrer sollte gegen 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Ammerschen Landstraße kontrolliert werden. Doch statt anzuhalten, gab der Mann Gas. Auf seiner Flucht missachtete er rote Ampeln, fuhr mehrmals in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Als er schließlich sogar auf den Gehweg fuhr, verursachte er beinahe einen Unfall. In Ammern konnte er schließlich gestoppt werden. Gegenüber den Polizisten leistete der 29 Jahre alte Mann Widerstand. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers geschädigt oder gefährdet worden sind, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell