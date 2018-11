LPI-NDH: Fund einer Fliegerbombe

Nordhausen (ots) - Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg am Montagabend in Bielen bereitet sich auch die Polizei in Nordhausen auf einen Großeinsatz vor. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Nordhausen finden gegenwärtig Absprachen über das Vorgehen statt. Presseauskünfte zum Einsatzgeschehen erteilt der Pressesprecher der Stadt Nordhausen. Konkrete Anfragen zum Polizeieinsatz beantwortet die Pressestelle der Polizei in Nordhausen.

