LPI-NDH: Feuer in Gebäude - Ergänzungsmeldung

Mühlhausen (ots) - Am Montagmorgen brach in einem leerstehenden Gebäude in Mühlhausen ein Feuer aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort ergaben, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden, da es sich um ein Abrissgebäude handelt. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der zurückliegenden Nacht und am Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge am bzw. in der Nähe des Brandobjektes in der Wagenstedter Straße aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510.

