LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine Frau stellte ihr Fahrzeug am Montag, gegen 08.50 Uhr, auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Robert-Koch-Straße ab. Als sie ihren Mitsubishi gegen 09.55 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie an dem Auto unfallbedingte Schäden fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits verlassen. Am Mitsubishi entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

