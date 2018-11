LPI-NDH: Einbruch in Firma

Schlotheim (ots) - Auf bislang unbekannte Art und Weise drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende in eine Werkshalle in der Mehrstedter Straße ein. Anschließend durchsuchten der oder die Diebe die Möbelfertigungshalle, wobei sie einige Schränke gewaltsam öffneten. Mit einem Hubwagen transportierten sie vermutlich das Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro zu einem Warentor, wo es offenbar verladen wurde. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Werkshalle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

