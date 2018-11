LPI-NDH: Reh bei Unfall tödlich verletzt

Niedergebra (ots) - Die Fahrerin eines Opel war am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße von Niedergebra in Richtung Obergebra unterwegs. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief, konnte die 39-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Reh starb an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell