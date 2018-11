LPI-NDH: Diebstahl aus Auto gescheitert

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in eine Garage in der Steinbrückstraße in Bad Frankenhausen ein. Anschließend schlugen der oder die Täter die Scheibe eines darin abgestellten Autos ein. Erbeutet haben die Diebe jedoch nichts. Sie verursachten einen Sachschaden von ca. 150 Euro.

