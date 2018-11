LPI-NDH: Fahrrad aus Treppenhaus gestohlen

Mühlhausen (ots) - Auf ein schwarzes Fahrrad des Herstellers Bulls hatten es Diebe am Sonntagnachmittag in Mühlhausen abgesehen. Das Fahrrad war zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße abgestellt und am Treppengeländer angeschlossen. Als die Besitzerin das Bulls wieder nutzen wollte, musste sie feststellen, dass Unbekannte es gestohlen hatten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell