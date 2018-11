LPI-NDH: Feuer in Gebäude

Mühlhausen (ots) - Am Montagmorgen brannte gegen 04.25 Uhr in Mühlhausen ein leerstehendes Gebäude in der Wagenstedter Straße. Circa zwei Stunden später hat die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die B249 musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Bereits vor vier Wochen brannte das Gebäude schon einmal, sodass eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.

