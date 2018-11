LPI-NDH: Bäumchen wechsel dich! Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Worbis, Eichsfeldkreis (ots) - Der Verlust seiner Fahrerlaubnis infolge seiner Drogenabhängigkeit hinderte einen 22-jährigen aus Niederorschel am Samstagmittag nicht daran, eine Spritztour mit seiner Freundin zu machen. Als eine Polizeistreife in der Worbiser Breitenbacher Straße auf ihn aufmerksam wurde, witterte dieser den bevorstehenden Ärger und versuchte noch zu entkommen. Hierzu bog er rasch in eine Nebenstraße ein. Hier zeigten sich der Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin kreativ und versuchten schnell die Plätze zu tauschen und hektisch wieder die Sicherheitsgurte anzulegen.

Durch das Schauspiel ließen sich die Beamten jedoch nicht verwirren und forderten um Herausgabe des Führerscheins, welchen der Fahrer nicht vorweisen konnte. Wie sich herausstellte musste er diesen aufgrund seiner Drogenabhängigkeit bereits abgeben. Auch jetzt stand er wieder unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Fahrer wie Beifahrerin erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigen selbigen als verantwortliche Halterin.

