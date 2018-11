LPI-NDH: Wildunfall in den Abendstunden

Birkenfelde, Eichsfeldkreis (ots) - Die meisten Wildunfälle passieren in den Abend- und frühen Morgenstunden, wobei Übergangsbereiche zwischen Wald- und Feldzonen besondere Gefahrenschwerpunkte darstellen. Hier müssen Sie mit regelmäßigem Wildwechsel rechnen, da die Tiere zur Äsung vom Wald auf die Felder ziehen und danach wieder den Schutz des Waldes aufsuchen.

So erging es einer 22-jährigen BMW Fahrerin aus dem Eichsfeldkreis, welche mit ihrem Pkw zwischen Arenshausen und Uder unterwegs war. Unmittelbar vor ihr sprang auf halber Strecke plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw frontal erfasst. Während das Tier an der Unfallstelle verendete, entstand am Pkw ein Schaden von 1200 EUR.

Zur Paarungszeit der Hirsche und Wildschweine im Herbst und im Winter sind die Reaktionen unvorhersehbar und deshalb für Sie als Kraftfahrer noch gefährlicher. Tragen Sie unvorhersehbarem Wildwechsel bitte mit angepasster Geschwindigkeit Rechnung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 651226

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell