LPI-NDH: Sprinterfahrer im Blindflug

Effelder, Eichsfeldkreis (ots) - Die eintretenden nächtlichen Minustemperaturen führen gerade in den Morgenstunden zu vereisten oder beschlagenen Scheiben an geparkten Fahrzeugen.

Am frühen Freitagmorgen nahm ein 27-jähriger Sprinterfahrer in Effelder seine mangelhafte Sicht billigend in Kauf und begann trotz vereister Scheiben seine Fahrt. Im Bartloffer Stieg stieß er schließlich mit einem am Straßenrand geparkten Smart zusammen, den er eigenen Angaben zufolge nicht gesehen habe. Es entstand ein Gesamtschaden von 7500 EUR. Personen wurde glücklicherweise nicht verletzt. Weil die Sicht auf die Straße eingeschränkt war und er nicht schnell genug reagieren konnte, erwartet den Mann nun ein Bußgeld.

Autofahrer sollten besonders in der kalten Jahreszeit vor der Fahrt alle Scheiben komplett frei kratzen und ggf. von Schnee befreien. Auch Schnee auf dem Dach muss entfernt werden. Vergessen Sie nicht auch an Außenspiegel, Lichter und Nummernschilder zu denken.

