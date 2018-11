LPI-NDH: Unfälle mit verletzten Personen im Landkreis Nordhausen

Landkreis Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 16.11.18 um 14:15 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen. Ein 48jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf Höhe Spangenbergstraße auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, sodass dieses auf ein weiteres aufgeschoben wurde. Der entstandene Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein 51jähriger Nordhäuser wurde im mittleren Fahrzeug leicht verletzt. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Behinderungen des Verkehrs.

Am Freitag um 19:35 Uhr betrat ein 58jähriger Anwohner aus Niedersachswerfen die Vater-Jahn-Straße an einem schlecht beleuchteten Bereich die Fahrbahn, ohne den Verkehr zu bachten. Ein herannahender Skodafahrer konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der stark alkoholiesierte Fußgänger wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Am Freitag um 21:05 Uhr befuhr ein 21jähriger mit seinem Pkw Ford die Landstraße von Ellrich nach Cleysingen. Nach einem Bahnübergang verlor der junge Mann aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nach mindestens einem Überschlag kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer und zwei weitere Insaassen wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Alkohol- oder Drogenkonsum konnten beim Fahrer ausgeschlossen werden. Die Bergungsarbeiten am Fahrzeug führten zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Landstraße.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell