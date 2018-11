LPI-NDH: Erneut ohne Führerschein und Zulassung sowie mit Drogen an Bord

Sollstedt (ots) - Am Freitag, den 16.11.18 um 12:00 Uhr wurden Polizeibeamte in Sollstedt in der Feuerwehrstraße auf einen BMW aufmerksam, welcher ihnen schon aus vorhergehenden Delikten bekannt war. Dieses Mal waren andere Kennzeichen angebracht. Der polizeibekannte 38jährige Fahrer wurde aufgefordert das Fahrzeug abzustellen und wurde einem Drogentest unterzogen. Der Test verlief positiv, sodass im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hinzu kam, dass der Mann sich erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Außerdem waren die Kennzeichen am Fahrzeug nicht zugelassen und unerlaubt gesiegelt. Eine kleinere Menge Betäubungsmittel führte er auch bei sich. Die Fahrzeugschlüssel wurden eingezogen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell