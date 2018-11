LPI-NDH: Straße zu eng

Bad Frankenhausen, An der Wipper (ots) - Am 16.11.2018 gegen 12:30 Uhr hielt die Fahrerin eines Pkw VW der Deutschen Post in der Straße "An der Wipper" in Bad Frankenhausen, halbseitig auf dem Gehweg, um die Post zuzustellen. Ein Lkw Mercedes wollte an dem Pkw vorbeifahren und streifte den Pkw auf Grund der Fahrbahneinengung am linken Außenspiegel. Sachschaden ca. 200 Euro.

