LPI-NDH: Unter Alkohol in Sollstedt

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018 um 11:09 Uhr wurde ein 59jähriger Fahrer eines Citroen in Sollstedt in der Halle-Kasseler-Landstraße kontrolliert. Bei der Vorlage seines Führerscheines konnten die Beamten eine deutliche "Fahne" wahrnehmen. Ein Test ergab 1,17 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen.

