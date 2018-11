LPI-NDH: Großeinsatz der Polizei beendet

Nordhausen (ots) - Der Einsatz in einer Berufsschule in Nordhausen ist beendet. Mittlerweile haben alle Schüler und Lehrer das Gelände verlassen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die vermeintlich maskierte Person keine Maske, sondern einen Kapuzen Hoodie trug und offenbar legal eine Toilette im Haus nutzen durfte. Er hatte Angehörige der Schule um die Toilettenbenutzung gebeten. Wie es zu dieser verdächtigen Wahrnehmung kam ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Insgesamt befanden sich über 70 Personen in der Schule, nach jetzigem Erkenntnisstand wurden vier Personen medizinisch versorgt. Die Angehörigen der Schule werden vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

