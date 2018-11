LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung auf Burggelände gesucht

Großlohra (ots) - Nach mehreren Sachbeschädigungen auf der Burg in Großlohra sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Montag und Mittwoch warfen bislang Unbekannte zwei Bleiglasfenster der dortigen Kapelle mit Steinen ein. Außerdem wurden auf der Rückseite des Haupthauses der Burg weitere sieben Fensterscheiben beschädigt. Es entstand ein Schaden von über 4300 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen auf dem Burggelände aufgefallen? Ermittlungen zufolge sollen unmittelbar nach der Tat zwei bislang unbekannte Personen in den angrenzenden Wald geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell